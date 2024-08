Riprenderanno oggi gli allenamenti in casa Inter verso la seconda giornata di campionato contro il Lecce di sabato prossimo. Ieri giorno libero per tutti in casa nerazzurra, tranne per due giocatori: "Ieri tutti i calciatori dell’Inter, ad eccezione degli infortunati Zielinski e De Vrij, hanno goduto di una domenica libera. Il polacco, al lavoro ad Appiano Gentile, punta all’esordio in Inter-Lecce. L’olandese rientrerà in campo invece sicuramente più tardi rispetto al centrocampista", scrive Tuttosport.