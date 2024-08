Dal canale satellitare arrivano le opinioni sulle favorite per lo scudetto in questa stagione. Ecco cosa è stato detto sui nerazzurri e non solo

Eva A. Provenzano 19 agosto 2024

«Per me l'Inter è la favorita perché ha lo scudetto sul petto, perché deve difendere il titolo. Anche se negli ultimi anni scudetto Milan, quinto l'anno dopo, scudetto Napoli decimo l'anno dopo. L'Inter non sta dominando come ha fatto la Juve in quei nove anni, ma resta favorita se mantiene attenzione e approccio agonistico. Quest'anno in Champions non si può scegliere, devono fare scelte intelligenti ma non si può più scegliere tra una competizione e l'altra». Beppe Bergomi ha dichiarato che la sua favorita per la vittoria finale del campionato, dopo una giornata dall'inizio, è la squadra nerazzurra. Al club hanno fatto la loro tabella dei favoriti e gli opinionisti di Skysport hanno detto la loro.