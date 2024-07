Inter, Zielinski sarà la novità: “Ecco come aggiunge soluzioni offensive”

La collocazione tattica del centrocampista polacco preso a parametro zero dal Napoli: ecco dove giocherà nei nerazzurri

Piotr Zielinski sarà la novità dell’Inter 2024/25 a centrocampo. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dal Napoli, occuperà la posizione di mezzala.

La Gazzetta dello Sport spiega come agirà Zielinski per sfruttare al massimo le sue qualità:

“il suo forte sono gli inserimenti in zona centrale, anche per presentarsi al tiro dai 20 metri. La conclusione dalla media distanza è una sua caratteristica: ecco come l’Inter aggiunge nuove soluzioni offensive”.