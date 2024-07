Questa sera, a Cesena, andrà in scena al Manuzzi (alle 19.30 e in onda sui canali del club e su DAZN), la terza amichevole dell'Inter, quella contro il Las Palmas, ex squadra di Josep Martinez, il neo portiere nerazzurro che sarà in porta da titolare in attesa del rientro di Sommer. Dell'ex Genoa La Gazzetta dello Sport scrive: "Fin qui sta convincendo per personalità, carisma e gioco con i piedi. Inzaghi e lo staff ne apprezzano l’indole da leader. Insomma, sta convincendo".