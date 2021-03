Nasce Inter Pets, la collezione nerazzurra dedicata agli amici a quattro zampe

Il club lancia una linea di prodotti per cani e gatti: da ciotole a cucce nerazzurre per cagnolini e gattini

Ce ne sono tanti e per tutti i gusti. L'Inter ha pensato ad una linea per gli amici a quattro zampe, per i tifosi che vogliono tutta la famiglia colorata di nerazzurro. È stata lanciata così Inter Pet: una collezione di prodotti, ovviamente ufficiali, dedicati a cani e gatti.

Tutti prodotti con i colori giusti, dal design minimal e tutti in vendita sullo store amazon del club di via della Liberazione. Da ciotole ai guinzagli, passando per il cuscino, il trasportino, la cuccia e il cappottino (in diverse taglie) per cani e gatti. Chi lo ha detto che non si può?