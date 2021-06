Interspac, oggi si entra nel vivo col questionario. Arrivate le prime aperture

I tifosi potranno iniziare a compilare il questionario che servirà a capire quanti sono i potenziali sostenitori di questa iniziativa

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il progetto Interspac. Come annunciato da Carlo Cottarelli nei giorni scorsi, infatti, sta per essere pubblicato il famoso sondaggio per capire la quantità di tifosi che sarebbero favorevoli all'opzione di un azionariato popolare. Spiega infatti Tuttosport: "Oggi entrerà nel vivo il progetto di azionariato popolare di Interspac. I tifosi potranno iniziare a compilare il questionario che servirà a capire quanti sono i potenziali sostenitori di questa iniziativa lanciata dall’economista Carlo Cottarelli. I risultati saranno fondamentali per iniziare un dialogo costruttivo con l’Inter perché in questo modo i dirigenti nerazzurri conosceranno le dimensioni reali della base di questo piano di sostegno diffuso. Negli ultimi giorni dal club sono arrivati le prime aperture a un confronto".