Repubblica – Interspac, alla presentazione di settembre ci sarà anche Rummenigge

Interspac fa sul serio. La proposta di un azionariato popolare per l'Inter inizia a prendere forma: tra gli ospiti atteso anche Rummenigge

Interspac fa sul serio. La proposta di un azionariato popolare per l'Inter inizia a prendere forma con tanto di comunicato ufficiale che annuncia l'apertura di un questionario online per i tifosi nerazzurri a partire dal 25 giugno. A settembre ci sarà anche una presentazione in pubblico. Tra gli ospiti, secondo Franco Vanni di Repubblica, ci sarà anche Rummenigge.