Dzeko-Lukaku, prove d’intesa: l’Inter fa le prove generali per il Napoi, feeling da costruire

"S’è vista la coppia con Dzeko, prova generale di quel che potrebbe essere tra 12 giorni contro il Napoli. I due spesso si sono scambiati di posizione: non più Lukaku fisso sul centro destra, ma un’alternanza abbastanza continua tra i due. E’ giusto sottolineare il lato positivo e quello negativo, della coppia appena nata. Il plus è una quantità di palle gol notevoli, la maggior parte capitate a Dzeko, per la verità quasi tutte sprecate malamente dal bosniaco. E’ il segnale, però, che una doppia presenza così in area crea problemi alle difese avversarie. Il minus è invece in un feeling tutto da costruire. Dzeko e Lukaku si sono cercati poco. Hanno dialogato raramente", analizza La Gazzetta dello Sport.

Tra i due, come è logico, è stato più il bosniaco ad abbassare il raggio d’azione per legare il gioco con il centrocampo. Difficilmente però i palloni di Dzeko hanno cercato il compagno di reparto. La mossa serviva a far crescere la condizione di Lukaku, certamente. Ma anche a dar modo ai due di “conoscersi”. Il processo è ancora lungo, s’è visto a Reggio. Ma alla fine il risultato ha comunque prodotto una rete a testa. Abbastanza per credere che le prove continueranno tra sei giorni contro il Sassuolo, nell’ultima amichevole prima del ritorno in campo in A in casa del Napoli. Altro indizio a supporto: Mkhitaryan, l’alternativa come seconda punta, ieri non è stato testato neppure un minuto in quella posizione. Inzaghi voleva vedere altro", spiega Gazzetta.