CorSera – Intesa Juve-Roma per Dzeko. Inter, ecco le vere priorità. Messi? Domani l’incontro…

Tra i nomi caldi dell’estate di calciomercato c’è sicuramente quello di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, già richiesto da Antonio Conte un anno fa e vicino all’Inter, ora potrebbe davvero lasciare la Roma. Il club nerazzurro non molla, ma i giallorossi – che è pronto a chiudere l’operazione Milik con il Napoli – hanno già raggiunto una base d’intesa con la Juventus per il passaggio di Dzeko: 12 milioni di euro e contratto fino al 2022 a 7,5 milioni netti a stagione.

Secondo il Corriere della Sera, l’Inter ha già delineato la strategia per il prossimo mercato: calciatori esperti per vincere subito. Ecco perché sono arrivate le frenate per Tonali e Kumbulla: ora le priorità sono Kolarov dalla Roma e Vidal dal Barcellona. Due uomini di esperienza a costi contenuti, con i nerazzurri che non vogliono spendere troppo.

Intanto Lionel Messi prova a lasciare il Barcellona in maniera amichevole: domani suo padre Jorge sarà nella città catalana per parlare con il presidente Bartomeu e chiedere il via libera dietro il pagamento di un indennizzo scelto dall’argentino. “Il City viene dato in netto vantaggio (includerebbe nell’offerta al Barça una contropartita tecnica importante); il Psg e l’Inter rimangono vigili“. Ma la partita è tutta da giocare: “Il problema è che la società azulgrana non ha alcuna intenzione di lasciar partire Messi: non si muove da qui, il messaggio che arriva” conclude il Corriere della Sera.