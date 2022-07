CdS – Ecco perché Investcorp e Ares vogliono l’Inter (o altri club): due motivi

"Per entrambi la Serie A resta bersaglio ambito per due motivi: politici e economici. Gli emiri puntano a sviluppare relazioni in Europa, offrire una immagine più rassicurante anche per uscire dall’isolamento del duopolio Usa-Cina. Un anno fa la rivista americana The Athletic aveva parlato dell’idea dell’Arabia Saudita di candidarsi con l’Italia per ospitare i Mondiali 2030. Lo sceicco Mansour bin Zayed ha appena acquisito il Palermo, e la Lega ha confermato che la Supercoppa tra Milan e Inter si disputerà a Riad, in Arabia Saudita. Lo stesso vale per gli americani: l’amministrazione Usa garantisce enormi sgravi fiscali a chi investe in Europa, per contrastare la penetrazione cinese. Anche per loro c’è la necessità di far fruttare in fretta l’enorme liquidità derivata dal boom degli ultimi anni. L’Inter, per fascino e possibilità di sviluppo, come il nuovo stadio, rappresenta una possibilità, ma potrebbero esserci altre società nel mirino. In pratica, parafrasando la frase di partenza, chi non compra l’Inter, compra un altro club".