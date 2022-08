Lukaku fuori, Inzaghi cambia i piani: torna la vecchia Inter. C’è l’opzione Mkhitaryan

Lukaku rimarrà ai box a lungo per via dell'infortunio muscolare, Inzaghi avrà Dzeko, Correa e Lautaro per due maglie

Brutta notizia in casa Inter quella di Lukaku: l'attaccante dovrà rimanere a lungo ai box. Per questo Inzaghi ha già iniiziato a considerare le alternative per il reparto offensivo.

"La notizia ha chiaramente agitato vigilia e antivigilia della sfida di stasera con la Cremonese. Inzaghi è costretto a cambiare i piani tattici che aveva in mente. Ma per un mese almeno l’Inter tornerà offensivamente quella della scorsa stagione, con Dzeko (stasera titolare) e Correa uniche alternative a Lautaro. Tre uomini per due maglie, con l’aggiunta di Mkhitaryan (potrebbe tornare in panchina già stasera, al più tardi nel derby) che sarà preso in considerazione anche come seconda punta e del giovane Carboni. Fare di necessità virtù: sai che novità, era già un proverbio latino. La novità, piuttosto, è veder Lukaku ai box così a lungo: l’Inter proprio non lo aveva messo in preventivo", riporta La Gazzetta dello Sport.