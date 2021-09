Inzaghi fa 200, vuole sfatare un tabù e battere Conte. GdS: “L’Inter gli ha chiesto…”

Sfida importante per Simone Inzaghi quella tra Sampdoria e Inter: il tecnico nerazzurro fa 200 panchine in carriera e vuole sfatare un tabù

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nella sfida di Marassi Inzaghi taglierà un nuovo traguardo: le 200 panchine in carriera. Solo Conte nell’era dei tre punti ha vinto più partite delle 110 di Simone.

Il quotidiano aggiunge: "All’Inter sta scoprendo un altro mondo: è uscito da un ambiente di cui conosceva pure le virgole, ma il tecnico ci ha messo poco per entrare in sintonia con Appiano e dintorni. La Samp vale un piccolo esame di maturità: l’Inter di un anno fa è stata praticamente perfetta in campionato. Ma se un difetto va sottolineato, è stato quello della difficile gestione del doppio impegno con la Champions. A Inzaghi l’Inter ha chiesto di centrare la qualificazione agli ottavi nella massima competizione europea. Allo stesso tempo c’è un gruppo di giocatori che ha lo stimolo di confermarsi, di rivincere: non è la seconda stella ad attirare, quanto la voglia di dimostrare che il gruppo era vincente anche al netto degli addii di Conte, Lukaku e Hakimi. Ecco: se Inzaghi riuscirà a far coesistere le ambizioni europee con quelle nazionali, avrà fatto tanto. Meglio: avrà fatto tutto".