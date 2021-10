Lazio-Inter, Inzaghi alla prima volta da avversario. Ecco cosa si aspetta dalla Nord

Il tecnico affronterà la sua ex squadra e sarà all'Olimpico da avversario e spera in una bella accoglienza dai suoi ex tifosi

Andrea Della Sala

Alla ripresa del campionato l'Inter affronterà la Lazio e per Inzaghi sarà la prima da ex contro la sua squadra, dove ha trascorso tutta la sua carriera da tecnico.

"L'allenatore si aspetta una bella accoglienza da parte della Curva Nord. Gli ultras biancocelesti hanno saputo, compreso e capito i motivi e le circostanze per cui è maturato il divorzio e gli hanno già dedicato striscioni di affetto. Bisognerà capire il comportamento del resto dello stadio. Con la maglia della Lazio ha vinto uno scudetto, da tecnico ha ripopolato l’Olimpico dopo anni di deserto, divisioni, contestazione. Ha persino costretto Lotito, con il suo addio, ad alzare la posta e ingaggiare un allenatore del livello di Sarri per sostituirlo. Sabato tornerà per la prima volta da avversario all’Olimpico e in queste ore fa fatica a pensarci, sta quasi rimuovendo l’evento. Preferirebbe rinviare l’incontro con la Lazio, non si tratterà di una partita come le altre", si legge sul Corriere dello Sport.