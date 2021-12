Inzaghi sull’addio di Lukaku: “Non era nell’aria, avevamo previsto solo Hakimi. Con Dzeko…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha parlato dell'addio di Romelu Lukaku

«Ho allenato Romelu una settimana ad Appiano, è un grandissimo giocatore. Non pensavo che sarebbe andato via dall’Inter, l’addio non era nell’aria, avevamo previsto solo la cessione di Hakimi e punto. Poi ogni calciatore ha le sue caratteristiche. Quando abbiamo capito che Lukaku sarebbe partito, la sera stessa ho parlato con Marotta e Ausilio e ho fatto loro il nome di Dzeko. Mi hanno risposto “con noi sfondi una porta aperta, da tempo vogliamo portarlo qui”. Dzeko è un attaccante che ti aiuta a giocare bene. Ma abbiamo tanti giocatori di qualità in rosa».