Libero – Ecco come Inzaghi ha aggiustato l’Inter: le cinque mosse del tecnico

"La seconda mossa è conseguente: il capitano è diventato Skriniar per numero di presenze, in assenza di Brozovic (secondo) e D’Ambrosio (terzo). Una coincidenza fortunata perché ha responsabilizzato un giocatore in netto calo di prestazioni dopo un’estate alla finestra del mercato e in piena crisi da rinnovo. Capitano è stato per qualche minuto con il Sassuolo anche Lautaro, che non è mai sta- to messo in discussione da Inzaghi. Ecco la terza mossa: il Toro al centro del campo e del progetto, a prescindere dall’astinenza di gol. Il Barça ha indotto Inzaghi ad una quarta mossa, questa volta tattica: un’Inter con un baricentro più basso di una manciata di metri. Così ha scoperto che, per caratteristiche, questa rosa rende di più con meno campo alle spalle. La quinta e ultima mossa è la gestione dei giocatori, non più conseguente ad alcuni preconcetti, ma ragionata in base allo stato di forma. Il massimo esempio è il definitivo trasloco di Dimarco come quinto di centrocampo, dopo averlo visto brillare in Nazionale".