TS – Inter, febbraio nero. E Inzaghi conferma l’allergia al girone di ritorno

I nerazzurri, dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, stanno accusando un periodo di flessione

"Il momento più duro. Inutile girarci attorno: se da un lato è vero che le prestazioni dell'Inter - tolta quella di domenica con il Sassuolo - sono state mediamente discrete, nell'ultimo mese qualcosa nel giocattolo di Simone Inzaghi si è inceppato. Ovviamente i perché sono molteplici. Il più semplice è legato al calendario: l'Inter dal 9 gennaio 2022 ha disputato 10 gare, affrontando in successione Lazio, Juventus (120 minuti), Atalanta, Empoli (120), Venezia, Milan, Roma, Napoli, Liverpool e Sassuolo. Classifica alla mano i nerazzurri hanno affrontato quattro delle prime sei in classifica, vinto un trofeo, passato due turni di Coppa Italia e sfidato in 90 intensi minuti una delle squadre più forti d'Europa. Dunque tanti impegni con un livello medio di difficoltà alto che hanno avuto come principale conseguenza l'utilizzo probabilmente eccessivo dei titolarissimi di Inzaghi. L'Inter è così arrivata ad oggi stanca, di fisico, ma anche di testa".

"L'inizio del ritorno dopo i primi tre buoni risultati (vittorie con Lazio e Venezia, pareggio a Bergamo), ha fatto registrare una brusca frenata: l'Inter ha messo insieme 8 punti in 6 gare per una media di 1.33 a partita, contro l'1.83 contro le stesse sei avversarie e il complessivo 2.42 nelle 19 gare dell'andata. Se si esclude il campionato scorso, il '20-21, chiuso con due andamenti identici - 34 punti all'andata e al ritorno - in tutti gli altri quattro, Inzaghi ha sempre peggiorato i suoi numeri nella seconda metà. Basti pensare che in cinque campionati completi con la Lazio, il tecnico piacentino ha viaggiato con una media punti di quasi 2 a incontro (1.96) nei gironi di andata, fermandosi a 1.69 in quelli di ritorno. Un calo, medio, di 5-6 punti che in un campionato come quello di oggi, molto equilibrato, potrebbero pesare molto".