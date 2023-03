Brambati: “Inzaghi, fare l’amico dei giocatori non paga. Sono sicuro che…”

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com per parlare di Inter e di Simone Inzaghi: "Fare l'amico dei giocatori alla lunga non paga. Secondo me tutte queste liti, ma anche il fatto di Lukaku che si gira verso la panchina sul primo rigore a La Spezia, con quel gol sarebbe cambiata la partita. Quello è un segnale di confusione. E poi fai giocare Handanovic? Perché? Sono sicuro che in Portogallo farà una grande partita perché sono le partite dei giocatori, non serve l'allenatore che ti carica, sono partite che si preparano da sole".