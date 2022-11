Inter, rimonta scudetto? Da risolvere due problemi urgenti: da Inzaghi arrivata una confessione

"Dal canto suo l’Inter in campionato deve ancora risolvere un paio di problemi che zavorrano la sua competitività: il primo è il trend negli scontri diretti dove non è ancora arrivata una vittoria («Finora li abbiamo sempre sofferti», ha ammesso l’allenatore), il secondo è legato ai gol incassati in trasferta. I numeri, in Serie A (14) sono drogati dai tre presi dal Milan nel derby giocato formalmente in casa. Però basta vedere il rendimento dei nerazzurri nelle ultime 5 sfide giocate lontano da San Siro, compresa pure la Champions, per notare come il problema sia evidente. L’Inter infatti ha incassato 2 gol a Monaco, 3 a Firenze, 3 a Barcellona, 1 a Reggio Emilia con il Sassuolo e 3 a Udine. Quasi superfluo sottolineare che questa tendenza va bruscamente invertita se i nerazzurri vogliono ambire a impensierire il Napoli".