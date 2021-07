Inter, Lukaku prontissimo per il primo allenamento: Inzaghi aspetta tutti i big

Romelu Lukaku si è già tuffato nella nuova stagione da vivere con la maglia dell'Inter agli ordini di Simone Inzaghi

Romelu Lukaku si è già tuffato nella nuova stagione da vivere con la maglia dell'Inter agli ordini di Simone Inzaghi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, una volta tornato dalle vacanze l'attaccante belga si è subito presentato ad Appiano Gentile, per dormire insieme ai compagni e presentarsi così prontissimo al primo allenamento (domani) con il nuovo allenatore. Scrive la rosea:

"Lukaku sarà quindi prontissimo stamattina alla Pinetina per l’allenamento insieme ai primi reduci dalla Coppa America e a Ivan Perisic, che ha usufruito di qualche giorno extra di vacanza dopo aver contratto il Covid durante l’Europeo. Con Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino finalmente a disposizione, Inzaghi potrà cominciare a fare sul serio anche dal punto di vista tattico: c’è una nuova Inter da plasmare e anche se il sistema di base sarà lo stesso degli ultimi due anni, saranno comunque tante le novità che il tecnico ex Lazio proverà a inserire all’interno del collaudato spartito nerazzurro, per portare l’Inter in fretta a ragionare secondo il suo modo di vedere il calcio".