Inter, col Bayern vanno evitate serate storte. Giovani pronti, ma a gara in corso

"Prima di tutto vanno evitate serate storte, non in linea con il mese perfetto che l’Inter ha appena vissuto e nemmeno con il rendimento europeo della squadra di Inzaghi, agli ottavi per il secondo anno di fila", si legge sul Corriere della Sera.

"Oltre a Lukaku, Inzaghi non avrà a disposizione Brozovic («Spero torni con la Juve»), Handanovic e D’Ambrosio, mentre Dzeko ha preso una botta e Lautaro è diffidato. Qualche sorpresa, compreso l’utilizzo dei baby Carboni e Curatolo a gara in corso, è nell’aria, anche in vista della sfida di domenica in casa della Juve. Nagelsmann dovrà fare a meno di Neuer, Muller, Sané, Hernandez e De Ligt. Ma il suo Bayern, secondo in Bundesliga dietro l’Union Berlin, gioca solo per vincere", aggiunge il quotidiano.