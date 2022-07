Inter, Inzaghi: “Brozovic e Barella i più vivaci. I più seri? Handanovic e…”

Nel corso di un video pubblicato da Gli Autogol nell'Inter HQ, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così delle personalità più vivaci dello spogliatoio: "Ce ne sono alcuni, però sono tutti simpatici: mi viene in mente Brozovic e Barella, sono quelli più vivaci. Il più serio è Handanovic, è il capitano: è simpaticissimo però ha i suoi modi e i suoi tempi. De Vrij anche: passiamo da un eccesso all'altro. Handanovic agli inizi ha giocato con me alla Lazio, qualche gol glielo faccio ancora. Zanetti? Ci farebbe molto comodo: giocava in tutti i ruoli, ancora adesso non si ferma mai. Io porterei a cena Brozovic: Lukaku deve stare in super forma, Barella mi fa spendere tanto col vino".