Giornale – Inzaghi cambia l’Inter: rispetto a Conte vince col bel gioco. Il vantaggio…

Il Giornale esalta il nuovo corso dell'Inter targato Simone Inzaghi e lo confronta alla vecchia gestione di Antonio Conte

Alessandro De Felice

Buona la prima per l'Inter di Simone Inzaghi. Nell'esordio ufficiale sotto la guida dell'allenatore emiliano, la squadra nerazzurra dimostra di aver metabolizzato molto più velocemente rispetto al previsto l'addio di Antonio Conte. Un compito non facile per l'ex calciatore e tecnico della Lazio, che però ha dimostrato di essersi reso credibile agli occhi dei suoi calciatori, reduce dalla gestione Conte e dalla vittoria dello Scudetto.

"Simone sembra essere riuscito non solo a farsi seguire dai suoi nuovi allievi, ma anche a trascinarli lungo una strada mai percorsa da Conte, quella di vincere anche attraverso il bel gioco" scrive il Giornale.

Due personalità diverse e due modi di gestire il gruppo. "Perché Conte insegna, pretende, logora anche mentalmente la sua truppa. Non così Allegri, non così Inzaghi e allora ecco che il cambio tecnico potrebbe infine rivelarsi un vero vantaggio come accadde ai bianconeri: giocatori che sanno di poter vincere, che hanno ancora voglia di farlo, che vorrebbero rifarlo anche per riprendersi meriti magari un po’ annacquati dall’ego del loro ex allenatore e dal valore di chi nel frattempo se ne è andato".

In attesa dell'ultimo arrivo, un attaccante, prende forma la nuova Inter targata Simone Inzaghi. E l'esordio non può che far ben sperare l'ambiente nerazzurro.