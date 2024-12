Dalla ThuLa alla ThuLa 2.0. Inzaghi sa bene che se si rimane fermi si diventa prevedibili e gli avversari possono trovare delle contromisure che impediscono all'Inter di esprimersi al meglio. Per questo, in questa prima parte della stagione, si è visto un sostanziale cambiamento nella coppia d'attacco principale dei nerazzurri, ovvero Thuram e Lautaro. Non tanto nel numero di gol fatti dove il francese sta mantenendo una media più elevata, mentre il Toro è ancora in ritardo di condizione, ma proprio nelle richieste del tecnico che ha cambiato il raggio d'azione della ThuLa.