Lazio, Inzaghi: “Candreva e Keita? Avrei voluto tenerli, ma hanno fatto scelte diverse”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Sampdoria: “Sarà una sfida impegnativa. La Samp ha fatto un’ottima e vittoriosa gara a Firenze. È una squadra molto organizzata, guidata da un allenatore bravissimo e molto preparato. Dovremo fare una grande partita di squadra. Candreva e Keita? Avrei voluto trattenere entrambi alla Lazio, ma loro hanno fatto scelte diverse. Li saluterò volentieri. Saranno sicuramente degli osservati speciali per le loro qualità“.