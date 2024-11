Su Skysport, Fabio Capello ha parlato delle decisioni di Inzaghi rispetto ai titolari utilizzati nella gara contro l'Arsenal vinta uno a zero dai nerazzurri nella sfida del Meazza. «A Londra si sono arrabbiati perché hanno considerato come offensiva la formazione iniziale dei nerazzurri? Inzaghi ieri ha fatto delle scelte: l'aveva preparata tatticamente non facendo giocare a sinistra né Bastoni e né Dimarco sapendo che da quel lato c'era Saka che li avrebbe messi in crisi», ha sottolineato sulla scelta del mister di affidarsi dal primo minuto a sinistra a Bisseck (ha giocato al posto di Alessandro in difesa) e Darmian che ha preso il posto di Federico.

«Di fatto non è avvenuto, non c'è stata una crisi su quella fascia. Per cui Inzaghi ha preparato la partita con un turn over ragionato però pensando all'avversario e non solo ai giocatori per farli riposare, ma pensando alla squadra rivale e pensando quindi al risultato», ha concluso il tecnico sulle decisioni dell'allenatore interista.