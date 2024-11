"Ieri si sono un po' offesi in Inghilterra quando hanno letto la formazione, dicevano che non era rispettoso verso l'Arsenal", dice Caressa

"Il turnover di Inzaghi è scientifico, so che ci sono controlli dei valori prima di scegliere i giocatori, non sono scelte solo tattiche. E' la squadra con l'età media più alta in Champions e la seconda più alta in Italia e quindi è ovvio che debba turnare"