Inzaghi saluta Ultras Lazio con una cena. Il tecnico dell’Inter omaggiato con una maglia

I tifosi della Lazio, per salutare l'ormai ex allenatore Simone Inzaghi, hanno organizzato ieri sera a Roma una cena per salutare il tecnico piacentino passato all'Inter. Un rapporto intenso quello tra la curva biancoceleste e Inzaghi, testimoniato anche dal comunicato quando l'allenatore ha ufficializzato il suo addio dalla Capitale "22 anni con l’aquila della Lazio sul petto, prima da giocatore, poi da allenatore. Hai vinto tanto, hai sofferto e gioito con noi, hai sempre parlato da tifoso e non da semplice tecnico. In bocca al lupo mister", il testo del comunicato.

Gli ultras laziali ieri hanno poi omaggiato Inzaghi con una maglia del club capitolino con la scritta 'Grazie mister, Ultras Lazio". Intanto la società biancoceleste ha ufficializzato Maurizio Sarri come prossimo allenatore.