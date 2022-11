TS – Inter, vitale arrivare in Champions: vale 60 mln e la sopravvivenza del club

In casa Inter è tempo di riflessioni, specialmente dopo il KO contro la Juventus, il quinto passo falso in campionato: "L'assenza di Romelu Lukaku è un alibi che può tenere (con Big Rom la squadra è ancor facilitata a tenere il baricentro basso) ma - come pure giustamente sottolineato da Inzaghi dopo la sconfitta con la Juve - a Torino i gol sono arrivati per due contropiedi figli di errori individuali (clamoroso quello di Barella sull’1-0 che ha incanalato la partita). Oggi l’allenatore avrà occasione per confrontarsi con i dirigenti e per capire se tutti i giocatori saranno arruolabili per la gara col Bologna (ci sono un paio di acciaccati da valutare) ma, guardando un po’ più lontano, il test vero per capire se l’Inter ha iniziato a invertire la tendenza sarà domenica a Bergamo", rimarca Tuttosport.