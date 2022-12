Inzaghi chiama Lukaku: all’Inter servono i suoi gol. Il belga vuole voltare pagina

"Di sicuro non è stato un problema di ambientamento quello di Romelu Lukaku, che Milano e l'Inter li conosceva benissimo, quando in estate ha scelto di tornare. Dagli infortuni che gli hanno consentito di giocare solo 5 partite con i nerazzurri fino alla delusione Mondiale, segnata dai suoi errori e dalle lacrime nella gara decisiva contro la Croazia, il belga deve assolutamente voltare pagina per scacciare i fantasmi: Inzaghi ha bisogno dei suoi gol per risalire in classifica, anche perché Lautaro prima o poi potrebbe risentire della stanchezza per l'impresa in Qatar", riporta il Corriere della Sera.