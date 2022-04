Libero – Da Inzaghi uno stonato colpo di teatro: Inter non allenata al piano B

Il quotidiano analizza la sconfitta dell'Inter di ieri sera in casa del Bologna e gli errori della squadra di Inzaghi e del tecnico

Serata disastrosa per l'Inter che non solo non sorpassa il Milan, ma perde nel peggiore dei modi in casa del Bologna il recupero della gara saltata per via del Covid.

Il recupero tardivo non agevola, semmai penalizza. È sempre meglio giocare le partite quando devono essere giocate per avere meno impegni nel finale di stagione, quando serve essere lucidi, freddi, pragmatici. Non lo sono i nerazzurri e non lo è Inzaghi, che si inventa uno stonato colpo di teatro. Per la prima volta rompe (letteralmente) gli schemi, ma lo fa nella partita meno indicata. All’ora di gioco inserisce Dzeko e Sanchez per Correa (peggiore in campo) e Barella (ammonito e nervoso), sfoggiando per la prima volta il tridente pesante. Nella sua testa sta ricordando alla squadra che serve vincere. In realtà crea traffico al centro del campo e agevola la difesa posizionale del Bologna. Al caos emotivo, quindi, si somma un caos tattico. L’Inter non è abituata al piano B, non lo ha mai allenato o usato", sottolinea il quotidiano.