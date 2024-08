"Reponsabilità. Un concetto e un termine su cui ha insistito molto Inzaghi, durante la conferenza alla vigilia del debutto in campionato da campioni in carica, in casa del Genoa. La responsabilità di «difendere lo scudetto». La responsabilità, non il peso, di essere i grandi favoriti. La responsabilità di non tradire la fiducia dei tifosi. E, infine, la responsabilità di non seguire l’esempio di Milan e Napoli, che, prima dell’Inter, dopo aver vinto lo scudetto, sono andati incontro ad un campionato di grandi difficoltà. Tanti motivi, insomma, per mettere in chiaro le cose". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al messaggio veicolato da Inzaghi durante la conferenza stampa prima di Genoa-Inter.