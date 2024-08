I tifosi nerazzurri non hanno avuto particolari brividi in questa estate di calciomercato. Gli acquisti più importanti, Taremi e Zielinski, erano già stati definiti prima della fine dello scorso campionato. Poi è stata la volta di Josep Martinez, arrivato a giugno. C'è chi sognava un colpo in attacco, ma Inzaghi ha confermato, in conferenza stampa, che i 5 attaccanti attualmente presenti in reparto sono dentro al progetto Inter. Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa. Per anni, sulla bancarella di Appiano Gentile, abbiamo fotografato le maglie dei giocatori accostati all'Inter sognati dai tifosi. A volte azzardi, a volte anticipazioni di mercato. Oggi non ce n'era nessuna. In questa estate di calciomercato nerazzurro si è mosso poco. E se sarà stato un errore ce lo dirà il campo. Da domani, si torna lì. Dove tutto conta. A dispetto delle chiacchiere e dei sogni.