Inzaghi: “Vogliamo migliorare la condizione. Asllani e i nuovi arrivati…”

Seconda uscita stagionale per l'Inter che dopo la vittoria sul Lugano pareggia 2-2 in amichevole con il Monaco a Ferrara. Al termine della gara Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "È stata una partita non semplice, c'è differenza di preparazione. Avevamo di fronte una formazione che ha iniziato il ritiro 20 giorni prima di noi e che deve preparare il playoff di Champions League, quindi non era facile. Siamo stati in campo bene, dovevamo evitare di prendere quei due gol, ma la squadra non si è disunita e ha lavorato per non perdere la partita".