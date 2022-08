Conferenza Inzaghi: “Vanno chiuse prima. Dumfries? E’ stato devastante”

L'Inter vince alla prima stagionale in casa del Lecce. A decidere la sfida è la rete di Dumfries allo scadere. Al termine della partita ha parlato, in conferenza stampa, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi:

"Chiaramente c'è da migliorare la condizione, ma è normale. Tanti giocatori sono arrivati dopo e devono migliorare la condizione. Più che un problema fisico, con l'episodio di Lautaro la squadra si è innervosita perché pensava fosse rosso. Una squadra come la nostra non doveva rimettere in partita il Lecce. Darmian e Dumfries hanno fatto molto bene entrambi era un ballottaggio che mi portavo dietro da ieri. Uno ha fatto l'assist del primo gol, l'altro è stato devastante. Il Lecce era un avversario ostico con un grande allenatore, noi bravi a far gol subito, ma non abbiamo chiuso la partita. Una squadra esperta come la nostra doveva chiuderla prima".