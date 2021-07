Inter, Lukaku da Inzaghi: “Che feeling fra i due. Simone ha confessato a Rom…”

Finalmente, Romelu Lukaku e Simone Inzaghi hanno avuto il loro primo incontro da quando l'ex Lazio ha sostituito Antonio Conte

"Lukaku e Inzaghi non si erano ancora visti, eppure tra i due era già scattato il feeling. Romelu ha apprezzato tantissimo la telefonata del tecnico ricevuta durante l’Europeo. Simone si era complimentato con lui per l’incredibile crescita degli ultimi anni, confessandogli l’emozione di poter cominciare presto questa nuova collaborazione. Inzaghi si è messo al lavoro per studiare il modo di poter rendere ancora più distruttiva la potenza fisica di Lukaku: sa bene che le sue fortune in nerazzurro dipenderanno molto dal belga".