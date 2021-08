Idee proprie senza cancellare il passato: così Inzaghi ha conquistato l’Inter

Il nuovo tecnico nerazzuro ha da subito instaurato un feeling importante con la squadra e con tutto l'ambiente

L'impatto di Simone Inzaghi sul mondo Inter è stato decisamente positivo: l'ex tecnico della Lazio, scelto dalla dirigenza nerazzurra per raccogliere la pesante eredità lasciata da Antonio Conte, sta raccogliendo consensi che vanno ben oltre le due vittorie conquistate nelle prime due giornate di campionato. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ci crede, si diverte, ha stimoli non ridotti ma anzi rinforzati dalla vittoria dell'ultimo scudetto. E questo è un merito da ascrivere all'allenatore. [...] Inzaghi è riuscito subito a trovare le frequenze giuste per dialogare con il gruppo. E qui non serve aspettare: si capisce in poco tempo se la musica è giusta, se il segnale arriva bene.