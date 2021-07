Empatia, atteggiamento e idee chiare: Inter, Inzaghi ha conquistato tutti

Il nuovo tecnico ha avuto un impatto immediato con l'ambiente nerazzurro: ecco come ha fatto breccia nel gruppo

Simone Inzaghi ha già conquistato tutti: dalla dirigenza, che lo ha scelto senza indugi per il dopo Conte, alla squadra, che ha avuto modo di apprezzare fin da subito il carattere e le metodologie di lavoro dell'ex tecnico della Lazio. Così scrive Tuttosport: "Alla fine dell'amichevole con il Crotone, era quasi senza voce. Viste le premesse, Massimiliano Farris, suo fidatissimo braccio destro, quando inizieranno le partite da tre punti, sarà costretto agli straordinari pure davanti ai microfoni. Simone Inzaghi dà tutto in partita e questo piace molto ai giocatori.

Hakan Calhanoglu nell'azione del gol, peraltro bellissimo, è stato accompagnato passo dopo passo dall'allenatore. Romelu Lukaku, quando gli ha stretto la mano alla Pinetina, sembrava lo conoscesse da una vita: un po' perché aveva chiesto referenze sul nuovo arrivato al fratello Jordan, un po' perché Inzaghi aveva imbracciato il cellulare e l'aveva chiamato addirittura prima di essere ufficializzato dall'Inter. E così ha fatto con un po' tutti i suoi giocatori a cui, pure in allenamento, dedica sempre una parola, il che ha colpito positivamente pure chi la Pinetina la bazzica da anni.

Nella prima tranche di ritiro, chiusa con il doppio allenamento di ieri che ha seguito l'amichevole col Crotone, chi via via si è aggregato al gruppo ha imparato a conoscere lo staff altamente qualificato dell'allenatore (in tal senso, il passaparola tra i giocatori anticipava già quanto verificato) e ha ritrovato molte certezze tattiche acquisite nel biennio con Antonio Conte: il fatto di essere ripartiti dal 3-5-2 è stato sicuramente d'aiuto, soprattutto nelle prime settimane quando il materiale a disposizione era giocoforza risicato causa i tanti giocatori precettati dalle diverse nazionali".