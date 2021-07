Sky – Non solo Lukaku: Inzaghi ha già contattato diversi giocatori dell’Inter

Il nuovo allenatore nerazzurro è già entrato nelle scorse settimane in contatto con il mondo Inter verso il ritiro

In casa Inter è ormai tutto pronto per l'inizio dell'era Simone Inzaghi. L'avventura dell'ex allenatore della Lazio sulla panchina dei campioni d'Italia inizierà ufficialmente domani, mercoledì 7 luglio, con la presentazione nella sala stampa di San Siro in programma alle 13. Accanto al nuovo tecnico nerazzurro ci sarà il CEO Sport, Beppe Marotta. Come sottolinea Sky Sport, però, Inzaghi è già da tempo in contatto con i dirigenti dell’Inter e i giocatori.