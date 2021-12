Inzaghi meglio di Conte al giro di boa: “La sua Inter sta dimostrando che…”

La Gazzetta dello Sport elogia il lavoro dell'allenatore dell'Inter capolista al termine del girone d'andata

È sempre più l’Inter di Simone Inzaghi. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport oggi, che paragona il lavoro svolto dall’allenatore nerazzurro con quello di chi lo ha preceduto sulla panchina nerazzurra: “Pronti per giocare a tombola con l’Inter? Ecco, numero 46. Quarantasei che nella Smorfia napoletana è “il denaro”, e sì che qui con Simone Inzaghi si guadagna. Quarantasei sono i punti nerazzurri al giro di boa: meglio dell’attuale tecnico, giusto per rendere l’idea, con il campionato a 20 squadre ha fatto solo Roberto Mancini nel 2006-07 e nel 2007-08. Neppure la squadra del Triplete viaggiava veloce come questa, neppure l’Antonio Conte scudettato di un anno fa, che si fermò cinque punti più sotto. Ecco perché la copertina di questo Natale è tutta di Inzaghi. L’Inter sta dimostrando di saper vincere le partite in tanti modi diversi, quasi in tutti i modi verrebbe da dire”, si legge nell’analisi.