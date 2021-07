Agresti: “Inzaghi, lezione a Conte che è scappato dall’Inter con molti soldi”

Le parole del direttore di Calciomercato.com sull'approccio del nuovo allenatore con il mondo nerazzurro

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha parlato così dell'approccio di Simone Inzaghi con il mondo Inter ed è tornato anche sull'addio di Antonio Conte: "Abbiamo assistito alla prima giornata interista di Simone Inzaghi. Ha parlato con i toni soft che gli sono consueti, con molta attenzione all'uso delle parole, ma ha parlato in modo chiaro. Di voglia di lottare di nuovo per lo scudetto, per portare i nerazzurri alla seconda stella, ha parlato di un percorso in Champions che dovrà essere migliore di quello dello scorso anno. Si è assunto le responsabilità che un grande tecnico dell'Inter deve assumersi, al contrario di quello che ha fatto Antonio Conte che è scappato con molto denaro in tasca perché riteneva che questa squadra non sarebbe stata competitiva. L'approccio di Inzaghi nel mondo Inter, soprattutto in paragone a come ha lasciato Conte, è da 8 in pagella".