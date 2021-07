GdS – Inzaghi certo: Inter in pole scudetto. Riabbraccia i big ma l’arrivo più atteso…

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport dell'Inter targata Simone Inzaghi a un mese dall'inizio del nuovo campionato di Serie A

Il nuovo allenatore punta su Calhanoglu ed è molto fiducioso in vista della nuova stagione: "Simone Inzaghi ha già capito l’effetto che fa. Ed è convinto che questa squadra possa ancora partire in pole position nella corsa scudetto. Il sacrificio di Hakimi era indispensabile per i conti del club, ma Simone aspetta fiducioso novità dal mercato. Intanto si gode il talento di Calhanoglu, arrivato proprio su sua indicazione dopo il dramma Eriksen all’Europeo. Calha si candida per essere l’uomo chiave in fase offensiva, quello che era Luis Alberto per la Lazio di Inzaghi: mezzala di talento, pronta a posizionarsi tra le linee in fase di possesso per esaltare la potenza di fuoco della LuLa".