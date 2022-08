Inter, caduto il dogma del 3-5-2? Inzaghi ha mostrato più facce: persino il 4-2-4

"Lo scorso anno, neanche nelle rimonte più improvvisate, si erano viste sostituzioni tanto offensive: la squadra giocava comunque un ottimo calcio, ma in panchina non c’erano soluzioni per azzardare come a Lecce. Insomma, il Simone 2.0 è nato in campo anche perché adesso c’è Dzeko come primo cambio e non come attaccante titolare. E perché la qualità delle alternative in mezzo è salita di molto: dal tuttofare Mkhitaryan al gioiellino Asllani, che non ha ancora esordito. Per questo, almeno in parte, sabato è finalmente caduto il dogma del 3-5-2: l’Inter ha mostrato più facce, diversi moduli. Il tentativo di rimonta è stato nutrito da nuovi sistemi sperimentali studiati alla Pinetina: c’era metodo e non solo improvvisazione quando Inzaghi è passato a un centrocampo a 4 col tridentone davanti. Perfino quando alla fine ha tentato un estremo 4-2-4. Il nuovo Simone non scherza nemmeno per duttilità", spiega La Gazzetta dello Sport.