il Giornale – Inzaghi, formazione quasi decisa. “Un dubbio e un rebus da sciogliere”

L'Inter si avvicina alla sfida con il Napoli e Inzaghi ha già in mente la formazione da schierare, anche se ci sono un paio di dubbi da sciogliere

L'Inter si avvicina alla sfida con il Napoli e Inzaghi ha già in mente la formazione da schierare, anche se ci sono un paio di dubbi da sciogliere. "Stasera Inzaghi non penserà al Liverpool. Ha una formazione già scritta con 9 giocatori su 11 e 2 dubbi che scioglierà solo stamane. In difesa c’è da sostituire Bastoni, che sta meglio e prova la rincorsa per la Champions, e il favorito rimane D’Ambrosio, con Skriniar dirottato a sinistra, esattamente come s’è visto in Coppa Italia, quando la caviglia di Bastoni ha fatto crack. L’alternativa è Dimarco", riporta il Giornale.

"Il secondo non è un semplice dubbio, ma un vero rebus. Inzaghi ci pensa da martedì notte e non ha ancora deciso: chi schierare in attacco? È tutto in ballo, nemmeno Dzeko è sicuro del posto. Difficile rinunciare a uno come lui, troppo “giocatore” per saltare partite di questo spessore. La mossa da azzeccare è chi mettergli a fianco e sfiora il paradosso: meglio il “titolare” Martinez (24 anni) o l’”emergente” Sanchez (33)? Il cileno è più in forma, motivato e di ottimo umore, gasato da gol importanti come quelli in Coppa a Juventus e Roma. L’argentino ha viaggiato forte fino quasi alla sosta di fine anno, poi stop e da 8 partite non segna, eppure resta favorito", spiega poi il quotidiano.