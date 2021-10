Inter, Inzaghi soddisfatti di quanto visto. TS: “Chiesti due miglioramenti”

Il tecnico considera positivi i primi mesi alla guida dei nerazzurri, ma si aspetta dei nuovi passi in avanti

Bene, ma si può fare di più: è questo, in sintesi, il giudizio di Simone Inzaghi su quanto visto in questi primi mesi alla guida dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, come scrive Tuttosport, è soddisfatto, ma si aspetta ora dei passi in avanti: "Inzaghi difficilmente cambierà volto alla sua Inter. Quanto visto finora gli è piaciuto ma chiaramente si aspetta dei miglioramenti. Ha chiesto più equilibro e, per assurdo, si aspetta che la squadra sia ancora più concreta sotto porta. Perché se è vero che i nerazzurri sono il miglior attacco del campionato, in diverse occasioni non aver sfruttato a dovere le occasioni, ha complicato lo svolgimento delle partite o addirittura condizionato il risultato".