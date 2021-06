Hakimi via? Tre in lizza per prenderne il posto: uno il preferito di Inzaghi

Il tecnico vorrebbe portare a Milano Lazzari, perfetto secondo lui per il 3-5-2 che ha in mente per l'Inter

"I tre nomi più spendibili in questo momento sono Lazzari della Lazio, Bellerin dell’Arsenal e Zappacosta del Chelsea. Lazzari è un pupillo di Inzaghi, che si spese in prima persona pur di convincere Lotito e Tare all’acquisto dell’ex Spal. Il suo futuro in biancoceleste non è scontato con Sarri per via delle caratteristiche non adatte al 4-3-3 dell’ex Napoli e Juve, ma perfette per il sistema di Simone. La crisi ha toccato tutti e anche un club nobile come l’Arsenal ha bisogno di vendere: Bellerin è un vecchio pallino nerazzurro, che era stato trattato anche ai tempi di Spalletti. Qui il discorso è inverso a quello di Lazzari: lo spagnolo è un terzino pure, affidabile a 4 e meno a tutta fascia. Per età e qualità vale comunque l’investimento, purché sia nei canoni nerazzurri. E poi c’è Zappacosta, nome meno nobile ma sicuramente affidabile. Può giocare a destra e sinistra, garantendo equilibrio e velocità. Dopo anni in prestito, il Chelsea potrebbe cederlo a prezzi di saldo: di questi tempi sarebbe comunque un affare", si legge su La Gazzetta dello Sport.