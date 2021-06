Inter, chi per il dopo Hakimi? “Inzaghi sarebbe felice di avere ancora Lazzari”

Secondo Il Giorno, il tecnico nerazzurro vorrebbe avere ancora a disposizione Manuel Lazzari per il post-Hakimi

E' ormai fatta per l'addio di Achraf Hakimi, che si accasa al Psg per circa 70 milioni di euro bonus compresi. Parte quindi la caccia dell'Inter al successore, con Simone Inzaghi, come spiega Il Giorno, avrebbe già le idee chiare sull'erede: "Simone Inzaghi sarebbe ben felice di poter lavorare ancora con Manuel Lazzari, esterno destro che proprio il tecnico ha contribuito a portare alla Lazio dopo l'esplosione nella Spal. L'impresa più complicata sarà convincere Claudio Lotito, con cui Inzaghi non si è lasciato benissimo e che solitamente vende carissimi i propri gioielli".