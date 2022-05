TS – Inzaghi, feeling con le finali. “Come Ancelotti, preferisce la Coppa. E in conferenza…”

Simone Inzaghi, da quando è allenatore, ha vinto 7 delle finali giocate tra prima squadra e Primavera: oggi va a caccia dell'ottava

"Come Carlo Ancelotti, pure Simone Inzaghi preferisce la Coppa: nella sua carriera di allenatore, dai tempi della Primavera della Lazio a oggi, ha vinto 7 finali sulle 9 giocate e, limitando l’orizzonte a quelle contro la Juventus, il bilancio recita tre vittorie su quattro, l’ultima in Supercoppa (12 gennaio)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al feeling tra Inzaghi e le Coppe.

Inzaghi, durante la conferenza stampa della vigilia, si è tolto dei sassolini dalle scarpe, come sottolinea il quotidiano: "Fa pure un certo effetto ritrovarsi qui dopo che la stagione era iniziata tra divorzio con Conte, contestazione a Zhang (già da ieri in ritiro, raccontano in trance per la tensione), addio di Lukaku e pure il dramma vissuto da Eriksen. Per questo motivo Inzaghi ha ribadito la bontà del lavoro fatto e ha colto pure l’occasione per tracciare un bilancio di quanto accaduto in stagione". All'Inter credono ancora di poter vincere lo Scudetto ma la priorità, in ordine temporale, è la finale di Coppa.