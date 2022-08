Inter cooperativa del gol. CorSport: “Non a caso Inzaghi sabato sera…”

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza in maniera dettagliata le due vittorie dell'Inter contro Lecce e Spezia

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza in maniera dettagliata le due vittorie dell'Inter contro Lecce e Spezia, evidenziando i meriti dei nerazzurri:

"C' è già una cooperativa del gol, l'etichetta forte è un lascito dello scorso campionato. In questo, anche Simone Inzaghi si è affrettato a dare una passata di evidenziatore ai numeri. Non è un'Inter da monologo: l'orchestra diverte, ha un'efficacia tradotta anche nelle reti di chi un posto in campo dovrà guadagnarselo di continuo. Non a caso, la fotografia di Inzaghi al tris sullo Spezia di due sere fa, è stata l’azione del terzo gol interista cucinata da tre giocatori subentrati. Un coinvolgimento trasversale che ha rubato l’occhio. Ad ogni modo, già cinque esultanze e tutte con giocatori diversi: questo ha prodotto una squadra dall’aspetto autoritario. Lukaku, Dumfries, Lautaro, Calhanoglu e Correa. Una partecipazione collettiva che fa rima con ambizione, pensando già al prossimo step che è la serata dell’Olimpico e un primo esame per l’Inter".