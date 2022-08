SM – Non solo Gagliardini, Inzaghi sul banco degli imputati per altri due motivi

L'Inter perde contro la Lazio il primo match dell'anno e sul banco degli imputati, come riporta Sport Mediaset, c'è in prima fila Simone Inzaghi

L'Inter perde contro la Lazio il primo match dell'anno e sul banco degli imputati, come riporta Sport Mediaset, c'è in prima fila Simone Inzaghi. La gestione dei cambi non ha convinto, tenuto conto delle sostituzioni conservative e la scelta di Gagliardini che non ha pagato. Barella e Brozovic hanno mostrato di essere molto lontani dalla miglior condizione ma anche Lukaku è apparso isolato e poco coinvolto nel gioco. A far la differenza, invece, sono stati i cambi di Sarri, con Luis Alberto e Pedro che hanno rotto l'equilibrio.