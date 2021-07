Inter, Inzaghi cerca gol in mediana. Un giocatore potrebbe trovare più spazio

Il nuovo tecnico dell'Inter lascia libertà ai giocatori di qualità, Vecino piace per le capacità di inserimento

"Non c’è traccia di un Luis Alberto in questa Inter — Calha non ne ha le caratteristiche —, ma con questi nuovi presupposti il tecnico punta a trovare più gol dalla mediana. È in mezzo che deve saltare il tappo, è lì che si devono “liberare” le energie: Vecino, ad esempio, piace per la capacità di inserimento e avrà maggiore spazio. Indirettamente, segnerà pure lui la nuova era: Simone, inclusivo per natura, non vuole lasciare nessuno indietro", spiega La Gazzetta dello Sport.